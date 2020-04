Avvocati, crisi al capolinea: Visone lascia la presidenza dell'Ordine di Nola

É arrivata alla conclusione (almeno per il momento) la storia della battaglia interna al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nola: nel pomeriggio di ieri infatti il presidente Domenico Visone ha rassegnato le proprie dimissioni. Ora i consiglieri in carica dovranno eleggere un nuovo capo della categoria.



La lettera di dimissioni è arrivata al termine di una lunga querelle fatta di accuse incandescenti, in una battaglia combattuta tra carta bollata, ricorsi al Tar e maggioranze ribaltate. I mal di pancia nella maggioranza sono emersi già poco dopo le consultazioni della categoria, che nel marzo dello scorso anno hanno portato all'elezione di Domenico Visone sulla poltrona di presidente. Già nel successivo mese di luglio infatti, nel corso di una lunghissima seduta, fu messa ai voti la sfiducia verso il presidente in carica. Quella seduta si concluse a tarda notte con il voto di una nuova maggioranza (appena formata) dei consiglieri, i quali sfiduciarono il presidente, eleggendo un nuovo capo della categoria: Ciro Sesto, che però è stato presidente per un periodo di tempo brevissimo. La reazione di Visone infatti non si fece attendere: il presidente «deposto» chiese infatti al Tar l'annullamento della delibera.



Pochi giorni fa i giudici amministrativi di Napoli hanno stabilito che la delibera con la sfiducia votata contro il presidente Visone era effettivamente illegittima, per motivi formali, ma al tempo stesso hanno sancito che il meccanismo della surroga è utilizzabile per una nuova votazione. L'altro giorno è arrivata anche la presa di posizione di uno dei gruppi consiliari, che hanno chiesto un nuovo programma di lavoro per il Consiglio. Ieri infine sono arrivate le dimissioni di Visone, il quale nella sua comunicazione ha chiarito i motivi del suo passo indietro.



Uno degli argomenti di contrasto è stato fino dal principio relativo alla gestione della Fondazione Forense, l'ente cioè usato dagli avvocati di piazza Giordano Bruno per la formazione dei nuovi iscritti e l'aggiornamento professionale. Visone ha sempre sostenuto che «la Fondazione Forense di Nola non esiste e non esiste perché non è mai stata registrata nelle forme di legge, di talché manca di personalità giuridica e di autonomia finanziaria». I problemi amministrativi scoperti nella scuola, hanno portato peraltro ormai da mesi al blocco dello stipendio del dipendente che si occupa dell'attività della scuola stessa.



Nella nuova maggioranza consiliare già da giorni serpeggiavano malumori per via della data (non ancora fissata da Visone) per la nuova votazione destinata a eleggere il nuovo presidente. «È ovvio precisa però sul punto lo stesso Visone - che la convocazione dell'assemblea degli iscritti era ed è incompatibile con le misure emergenziali correlate alla pandemia dilagante, la sentenza è stata pubblicata a metà marzo». A questo punto quindi il consigliere anziano dovrà convocare una nuova seduta del Consiglio, che preveda (in via telematica) la discussione sulla elezione di un nuovo presidente della categoria.



La votazione interesserà solo i consiglieri eletti, la classe infatti, almeno per ora non sarà chiamata al voto. Una delle possibilità sul tappeto è che la nuova maggioranza possa puntare nuovamente sul nome di Ciro Sesto, oppure dovrà scegliere tra i suoi componenti un nuovo «capitano». Poi seguiranno le nomine delle nuove cariche interne. La consiliatura dovrebbe durare in ogni caso, salvo ulteriori imprevisti, fino al 2022.