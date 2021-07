Ordine avvocati e Pontificia facoltà teologica: nasce corso di alta formazione per famiglie

Dall’accordo siglato tra Ordine avvocati di Napoli (in collaborazione con quelli di Avellino e Benevento) e la sezione S.Tommaso D’Aquino della Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, prenderà il via il corso di alta formazione “Matrimonio, famiglia e minori nella società multietnica”.

L’obiettivo è la formazione di figure professionali collegate al mondo del matrimonio, della famiglia e del minore, sia sotto il profilo giuridico che quello degli interventi mirati all’assistenza e al sostegno della famiglia e del minore. Le lezioni si svolgeranno online per sei mesi, dal prossimo settembre a febbraio 2022 e saranno tenute da docenti esperti della materia che guideranno i partecipanti in un percorso specialistico che vede integrati aspetti teorici e prassi giurisprudenziali sulle maggiori questioni inerenti il matrimonio, la famiglia e i minori. Sarà questa la prima esperienza formativa condivisa tra Ordine forense napoletano e Pontificia facoltà teologica, nel quadro di un’intesa che svilupperà in futuro altri progetti di alta formazione.