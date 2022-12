Ordine commercialisti Napoli Nord consegna attestati ai piccoli esperti

Il Natale 2022 sta per arrivare e per alimentare la magia di questa speciale festa, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, tanta animazione con spettacoli itineranti e doni speciali da consegnare ai piccoli commercialisti.

Un’occasione per costruire bei ricordi, scaldare il cuore di tutti i partecipanti e farsi contagiare dalla gioia dei bambini”. Lo ha detto Francesco Matacena, presidente dell’Odcec di Napoli Nord presentando la “Festa di Natale dei Piccoli Commercialisti” promossa dal Consiglio e dal Comitato Pari Opportunità dell’organismo.

«La festa rappresenta un momento fondamentale - ha sottolineato Tina Bove, consigliere delegato dell’Odcec Napoli Nord - per evidenziare che il nostro ordine è vicino ai colleghi non solo da un punto di vista squisitamente professionale, con la formazione e l'assistenza, ma anche sotto l'aspetto umano e sociale. Proprio per questo abbiamo deciso di far ripartire questo importante appuntamento presso la sede dell'ordine. A tutti i piccoli commercialisti la consegna da parte del presidente Matacena di un attestato di partecipazione».