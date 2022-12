Ordine dei medici di Napoli, una medaglia per i primi 60 anni di laurea

Illustri esponenti di un pezzo di storia della medicina napoletana ha rievocato nei giorni scorsi, presso la sede dell’Ordine professionale di Napoli e provincia, i primi passi compiuti da studenti, il conseguimento della laurea, gli umori, le passioni, i traguardi umani e professionali segnati lungo il tragitto di un’epoca così lontana nel tempo ma così vicina nelle emozioni e nei ricordi.

Giancarlo Corsini, Maurizio Cotrufo, Francesco de Lorenzo, Fernando Gombos, Armido Rubino, solo per citarne alcuni di coloro che hanno festeggiato i 60 anni di laurea. E poi i decani che come Francesco Grande hanno conseguito la laurea nel 1950 e nel 1951. Nomi che hanno fatto la storia della medicina napoletana e, in molti casi - come per Francesco De Lorenzo - anche italiana e che si sono ritrovati in quella che per tutti è stata la casa comune lungo rutta la loro vita professionale. Per onorare questi straordinari traguardi l’Ordine di Napoli ha consegnato medaglie e pergamene: «Un momento di grande emozione e riflessione sul passato e sul futuro della professione» ha commentato il presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli che ha fatto gli onori di casa.

Il primo a prendere la parola è stato Corsini, cardiologo, internista che ha rievocato gli anni dell’Università: «Abbiamo tutti una età, certamente rispettabile – ha detto - nei sessanta anni di Professione medica. svolti nell’ambito della Medicina pubblica, ho avuto innumerevoli esperienze, attraversando anche periodi difficili, superati senza sostanziali danni. L’Ospedale San Sebastiano di Caserta, l’insegnamento nella Facoltà di Medicina della Federico II e in quella che oggi è la Vanvitelli. I primi anni di Università e poi come specializzando in Cardiologia nell’Istituto di Clinica Medica, diretto dal prof Guido Bossa – ha poi aggiunto - furono per me di grande impegno fisico. Erano necessarie vere e proprie maratone sulla Salita di Mezzocannone, Piazza San Domenico, Piazza Miraglia, Via del Sole per seguire con puntualità le varie lezioni. Nell’inverno del 56’ vi fu a Napoli una grande nevicata e le strette e buie strade del nostro Centro storico rimasero ghiacciate per molti giorni, mettendo a repentaglio l’incolumità personale». Tra i ricordi degli esami indelebile il primo, quello di Fisica Medica con Francesco Cennamo, nel Cortile dell’Università, al Rettifilo: «Si svolgeva in una stanzetta chiusa, in cima ad una breve scalinata, con una lampadina sulla porta, che si illuminava per far entrare il candidato. Era senza presenza del pubblico. Il prof Cennamo brillava per la sua severità. Per mia fortuna l’esame andò molto bene».

Poi le indimenticate lezioni di Patologia generale a Sant’Andrea delle Damecol prof Luigi Califano su infiammazione e immunità con notizie sulle scoperte più recenti non riportate in letteratura. Quelle di di Semeiotica chirurgica con Giuseppe Zannini e di Semeiotica medica con Francesco Postiglione, primario al Cardarelli. E l’esame più temuto di Clinica Medica con il severissimo Guido Bossa: «L’esame durava anche 40 minuti e consisteva, in genere, di quatto domande, la prima di Semeiotica e le successive di argomenti di Medicina Interna. Ricordo la prima, che fu una domanda trabocchetto. Cosa si ausculta ponendo lo stetoscopio sul piastrone dello sterno? Fortunatamente risposi che, in corso di respirazione, si sente il soffio bronchiale, tracheale, mentre in apnea si avverte bene il secondo tono aortico. La risposta fu considerata corretta ed il resto dell’esame andò altrettanto bene». Poi da poco laureato le prime guardie, notturne in ospedale con pazienti con cirrosi epatica, linfogranuloma di Hodking e insufficienza renale in fase uremica, la specializzazione, la brillante carriera. «Non solo ricordi ma soprattutto esperienze affascinanti, certamente comuni a molti di noi per una professione che credo sia tra le più belle e appaganti».

Anche Maurizio Cotrufo, autore del primo trapianto di cuore del Sud Italia (nel 1988) e grande maestro per più di una generazione di cardiochirurghi ha storie da raccontare. Come quando andò a Barcellona a prendere il primo cuore su un aereo messo a disposizione da Spadolini, che ai tempi era Presidente del Consiglio. «Del nostro ritorno – spiega - ho un ricordo quasi onirico. Nonostante fosse notte, trovammo un fiume di gente nei viali del Monaldi. Ci aspettavano come si aspetta all’aeroporto la squadra campione del mondo. Beh, a quei tempi tutto era diverso e poi in un certo senso stavamo facendo qualcosa che mai era stata tentata prima in tutta l’Italia centro-meridionale». Come il professor Cotrufo, molti altri medici arrivati al traguardo dei 60 o 70 anni di laurea potrebbero raccontare storie che parlano di esperienza, passione e dedizione.

«Per tutti noi è stato emozionante celebrare questi colleghi che rappresentano le nostre radici e sono d’esempio per le nuove generazioni», sottolinea il presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli. «I 60 anni, e ancor più i 70 anni di laurea, rappresentano traguardi importanti - conclude Zuccarelli - un momento di grande emozione e riflessione sul passato e sul futuro della professione. Abbiamo consegnato le medaglie a colleghi che ci hanno insegnato tanto e che continuano a regalarci preziosi consigli. Professionisti che con il loro esempio tracciano la strada ai medici e gli odontoiatri di domani».

Significativa anche la testimonianza di De Lorenzo che ha ricordare i traguardi della sua e il suo attuale impegno nel volontariato. De Lorenzo si laurea a Napoli nel 1962 e fino al 1969 è assistente ordinario di Chimica biologica alla Federico II. In quel periodo è ricercatore associato al National Institute of Health, Bethesda (Usa) e con il premio Nobel per la Chimica 1972 Christian B. Anfisen identifica e caratterizza un enzima fondamentale per la corretta conformazione tridimensionale delle proteine, condizione indispensabile per la loro funzione. In California conduce studi e ricerche sui meccanismi biochimici e genetici di regolazione della sintesi delle proteine nei batteri. Dal 1972 è Professore ordinario di Chimica biologica alla Federico II di Napoli e dal 1976 al 1990 è primario del servizio di Ematologia di Laboratorio presso il Policlinico della stessa Università. Nell’ambito dell’attività politica da ministro dell’ambiente istituì le prime riserve marine a Ustica e Miramare e il Noe (Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri. Dal 1989 al 1993 è Ministro della sanità e sue sono le leggi sulla Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano (L. 107/1990), la legge sull’Aids (135 del 1990), quella sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B che dal 1991 ha consentito di debellare questa infezione che nella provincia di Napoli mieteva vittime anche tra i giovani per epatiti neonatali. Poi la norme per l’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni (Legge 210 del 1992), la riforma sanitaria 502 del 1992), l’esclusività di rapporto di lavoro del medico con le strutture pubbliche (412 del 1991), e infine l’istituzione del 118 per l'emergenza sanitaria nel 1992 e l’istituzione del Comitato nazionale per la Bioetica nel 1990). De Lorenzo ha infine ricordato la sua esperienza drammatica di malato oncologico e la decisione di fondare una rete federata della associazioni di volontariato (Favo), che assicura una rappresentanza unitaria delle esigenze dei malati nei confronti delle istituzioni.

È stata poi la volta di Gombos che da laureato in medicina è stato un fondatore della odontoiatria confluita in un autonomo costo di laurea. «Mio padre medico – spiega – negli anni 20 fu tra i primi a sostenere la necessità che l’Odontroiatra fosse un medico della bocca e avesse una formazione medica in un’epoca in cui c’erano pochissimi laureati e tanto abusivismo professionale da parte di tecnici». E così il Dpr n. 135 del 1980, stabilisce che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, può essere istituito il Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La professione di dentista diventa, così, completamente autonoma e distinta per formazione da quella del medico. Dopo l’istituzione del Corso di laurea in odontoiatria fu poi la Legge n. 409 del 1985 a istituire ufficialmente la professione sanitaria di odontoiatra, distinta da quella di medico. «Sono un convertito – conclude Gombos – e dico che per fare l’odontoiatra bisogna essere medici e avere quella formazione in biochimica, immunologia, Chirurgia, Farmacologia per curare bene la bocca dei pazienti».

Infine la testimonianza di Armido Rubino, cattedratico di Pediatria, preside, animatore di molte riforme della Sanità e innovatore nella clinica, Presentato da Silvestro Scotti, vicepresidente dell’Ordine e sua allievo durante il corso di studi Rubino ha acceso i fari sull’importanza delle competenze del medico in ambito scientifico e clinico ma anche sposate a una visione organizzativa della Sanità che diventa parte integrante della efficacia dell’atto medico. Una giornata da ricordare. Uno spaccato di storia indelebile per tre generazioni di camici bianchi. Alla cerimonia ha preso poi parte, tra gli altri, la presidente della Commissione Albo Odontoiatri Sandra Frojo.