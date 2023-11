Ordine dei Medici e Odontoiatri di Napoli e provincia: su ricorso di Ordinatamente, ossia la lista uscita perdente due anni fa e mezzo fa dalla tornata elettorale, l'Ente di autogoverno dei camici bianchi sarà commissariato. Le elezioni sono da rifare. Il Consiglio direttivo in carica, riunito ieri pomeriggio presso la sede della Riviera di Chiaia, ha preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di annullare il verbale conseguente alle elezioni del marzo del 2021. Il presidente e il Consiglio direttivo dell'Ordine restano in carica dunque per la sola continuità amministrativa, ossia la gestione degli stipendi del personale, l'iscrizione dei nuovi dottori e per tutte le altre attività strettamente necessarie che non possono essere bloccate e per il tempo strettamente necessario alla nomina dei commissari.

APPROFONDIMENTI «Soresa prima in Italia per pagamento delle forniture farmaceutiche» Anticipi contratti, stop della Regione Campania e la Cisl denuncia Ospedale di Nola, pronto soccorso in tilt: coda di ambulanze

Dopo la notifica della decisione - all'Ordine, ai ricorrenti e al Ministero della Salute - avvenuta lunedì scorso, il Consiglio in carica (resta tale fino al provvedimento di nomina ministeriale della terna di commissari) ha preso atto ieri della situazione e dichiarato le proprie garanzie per le sole attività amministrative ordinarie, funzionali a prevenire pregiudizi per terzi. La delibera di presa d'atto è stata trasmessa al Ministero a cui spetta ora, sulla scorta della decisione della Cceps, attivare le procedure per la nomina dei commissari. Uno è di sua competenza e due sono obbligatoriamente medici o odontoiatri, su parere consultivo della Federazione nazionale degli Ordini. A nomina avvenuta spetterà ai commissari gestire questo interregno fino alla riconvocazione delle elezioni e alla successiva nomina del nuovo Consiglio e del suo Esecutivo sia per l'Ordine dei Medici chirurghi sia per l'Albo odontoiatri, nonché per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. La lista Etica, uscita vincitrice dalle votazioni due anni e mezzo fa, con una nota avverte: «Assieme a noi sono danneggiati i medici e gli odontoiatri di Napoli e provincia. Un danno enorme per tutti noi e per i colleghi che con le ultime elezioni avevano chiaramente espresso la propria intenzione di voto». La Lista Etica aveva vinto la competizione elettorale del marzo 2021 con 1.293 voti in più rispetto alla lista avversaria. Non sono state ancora depositate le motivazioni della decisione.

Le elezioni si erano tenute in presenza e on-line a causa delle restrizioni Covid. Una scelta adottata dal Consiglio uscente alla luce della difficile situazione epidemiologica e a garanzia della pluralità del voto. «A garanzia di tutti - spiega il Consiglio dopo la presa d'atto della nullità delle elezioni - nel marzo del 2021 fu scelto di avvalersi della piattaforma informatica messa a disposizione dalla Federazione nazionale degli Ordini; inoltre, come previsto dalle norme, in commissione elettorale non erano presenti candidati uscenti o in lizza per le nuove nomine». Alla fine della tornata la lista Etica, nel conteggio dei voti in presenza e virtuali, contò 3.541 preferenze rispetto alle 2.248 raccolte dalla lista avversaria. Spread che per i revisori dei conti fu di 1.333 voti. La lista sconfitta decise tuttavia di presentare ricorso alla luce di un blocco del sistema elettronico e e altre anomalie rilevate. «Le perizie tecniche accertarono che il blackout informatico aveva impedito il voto a 495 camici bianchi - aggiunge la nota del Consiglio finora in carica - gli stessi furono richiamati al voto e solo 32 scelsero di non tornare alle urne, un numero marginale rispetto a quelli che sarebbero stati poi i voti di differenza in favore della Lista Etica. La sola cosa certa è che da questa situazione abbiamo ricevuto un grave danno». «Mi auguro che quanto prima si faccia chiarezza affinché possiamo fare una riflessione interna come medici, innanzitutto, poiché siamo una categoria vessata quotidianamente da uno Stato a cui evidentemente non sta più a cuore la Sanità pubblica» commenta invece Salvatore Caiazza, candidato con Ordinatamente.