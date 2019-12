​Ordine delle professioni sanitarie al voto per eleggere le Commissioni dei 19 albi

Professioni sanitarie: primo appuntamento con le urne per i professionisti campani delle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta afferenti alle 19 professioni confluite nel nuovo Ordine professionale istituito con la legge firmata dall’ex ministro Beatrice Lorenzin n. 3 del 2018. Chiamati al voto sono circa 12 mila tra tecnici sanitari di radiologia medica e rappresentanti degli altri 18 profili delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tutti gli iscritti ai rispettivi costituiti albi provinciali a partire da domani e fino a martedì prossimo dovranno eleggere i vertici dei rispettivi Albi che svolgeranno funzioni di gestione ed indirizzo all’interno dell’Ordine guidato da Franco Ascolese.



“Le Commissioni d’Albo che saranno elette sulla base di 31 liste – avverte Ascolese - sono gli organi di rappresentanza di ciascuna professione lasciando intatta la funzione di rappresentanza dell'Ordine stesso che resta a pieno titolo l'unico organo di tutela degli interessi pubblici dello Stato connessi con l’esercizio professionale il cui il fine ultimo è la tutela della salute individuale e collettiva dei cittadini”. La premessa è che soltanto chi è iscritto al relativo Albo professionale non solo ha titolo per esercitare la professione ma anche diritto di voto. Il seggio è allestito al Centro direzionale presso l’IsolaE6 e gli orarti di voto sono dalle 9 alle 18 per i giorni di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 dicembre e dalle 9 alle 16 martedì 17 ultimo giorno di votazioni. Previsto il voto elettronico tramite una tessera recapitata a ciascun iscritto avente diritto di voto.



Le Commissioni d’albo in corso di costituzione insieme al Consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni sanitarie sono gli organi che completano il percorso legislativo di formazione del nuovo Ordine sia a livello di Federazione nazionale che a livello dei singoli Ordini professionali completando la rappresentanza di tutti e 19 i profili rendendo così



operativa la vita professionale. Intanto come è noto in virtù di un emendamento alla legge di Bilancio dello scorso anno chi ha svolto una professione sanitaria per 36 mesi, negli ultimi dieci anni, puòcontinuare a farlo iscrivendosi ad un albo speciale. Iscrizione i cui termini fissati per la fine del 2019 sono in via di proroga al prossimo giugno dal decreto Milleproproghe. © RIPRODUZIONE RISERVATA