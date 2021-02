Sono cominciate all’insegna delle polemiche e continuano a destare lamentele le elezioni dell’Ordine degli Infermieri di Napoli, concluse lo scorso 23 gennaio. Dopo tre giorni di votazioni nella sede in piazza Carità, dove alcuni gruppi del movimento “Insieme si può” avevano rilanciato il rischio di possibili contagi per le elezioni in presenza, arriva una segnalazione su possibili «irregolarità» nelle operazioni di scrutinio.

La richiesta di «trasparenza su come stiano procedendo le operazioni di conteggio e identificazione dei voti» è stata inviata ufficialmente alla Federazione nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche da parte della lista “La svolta” che, nei giorni scorsi, ha sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine per controllare gli scrutini. Lo scorso 29 gennaio, i carabinieri hanno verbalizzato e identificato le persone che stavano svolgendo le operazioni di scrutinio ma, per il momento, non è stata depositata alcuna denuncia a riguardo.

«Noi infermieri che rappresentiamo la lista “La Svolta” siamo molti preoccupati per come procedono le operazioni di scrutinio, che sembrerebbero si stiano svolgendo non in linea con quanto previsto dal regolamento nazionale» si legge nel documento che parla di «trasparenza negata». «Dopo una settimana di conteggi e contrastanti calcoli che ogni giorno subiscono modifiche, ad oggi non è ancora dato sapere il numero complessivo dei votanti e il numero complessivo delle schede votate» scrivono gli infermieri in riferimento alle elezioni svolte il 22, 23 e 24 gennaio che hanno visto negli ultimi giorni «un continuo valzer di sostituzioni tra i componenti la commissione».

In particolare, nel documento viene sottolineato «il comportamento di un componente che prima ha abbandonato il seggio e poi è rientrato, di un altro che si è fatto sostituire per un giorno e poi il giorno dopo è rientrato e ancora questa mattina l’ennesima dimissione di un componente, per cui si attende la sostituzione» scrivono i sanitari che riferiscono anche del caso «della segretaria della commissione dove è avvenuta la sostituzione del sostituto».

In conclusione gli infermieri della lista "La Svolta" preoccupati per il «configurarsi di inadempienze e eventuali irregolarità riguardanti le continue sostituzioni dei componenti la commissione elettorale» chiedono che «quanto si sta verificando non possa inficiare e compromettere il buon esito delle operazioni di scrutinio». Una richiesta che ovviamente, alza il tono delle polemiche sull’organizzazione e la gestione della tornata elettorale per i vertici Opi di Napoli

