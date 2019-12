Napoli, Claudio scomparso a Posillipo: «Chi ha notizie ci aiuti»

Sono ore difficili per la famiglia di Claudio : il sessantenne napoletano ha lasciato infatti la sua casa di Posillipo alle tre di oggi pomeriggio, per non farvi più ritorno. Una cosa ben lontana dalle abitudini dell’uomo, che ha spinto i familiari a temere il peggio e contattare quindi le Forze dell’Ordine nella speranza di avere presto sue notizie.

Ad aggravare i sospetti c’è poi un dettaglio ancora poi insolito : Claudio infatti è uscito di casa senza telefono e senza portafogli. Chiunque lo vedesse può contattare la famiglia al numero 3315699836. Ultimo aggiornamento: 22:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA