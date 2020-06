Stop al rave party in spiaggia nel Napoletano: centinaia di ragazzi in arrivo con treni e pullman

Un rave party organizzato per questa sera sulla spiaggia libera di Torregaveta sventato dalle forze dell'ordine. Tutto era pronto con casse già attive per la musica a tutto volume e centinaia tra lattine e bottiglie di alcool per i numerosi invitati. Prevista infatti una platea che puntava a centinaia di ragazzi, pronti ad arrivare in treno e pullman affittati per festeggiare questa sera in riva al mare. Si è provveduto a porre tutto sotto sequestro.

Il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione ha commentato l'accaduto affermando: «Ringrazio i Carabinieri, la Polizia Municipale e la Capitaneria di Bacoli e Monte di Procida per il pronto intervento. E per aiutarci, quotidianamente, a garantire sicurezza e controllo in paese. Così come ringrazio i cittadini che ci hanno segnalato questo delirio. Questa città non è terra di nessuno. Ci si può divertire, assolutamente. Ma nel rispetto delle regole. Chi le viola, non è gradito. Si deve fare ancora meglio per promuovere e difendere il territorio».

