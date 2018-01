Martedì 30 Gennaio 2018, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 19:49

«Il tema deve essere «non quello dell'effettività della pena ma dell'utilità della pena». Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione di un reparto completamente ristrutturato nel carcere «Giuseppe Salvia» (Poggioraeale) di Napoli. «Noi siamo in un Paese dove se non fai nulla di male ma privo di qualunque volontà di riscatto accedi ai benefici - ha aggiunto - questo è sbagliato. Ai benefici si deve accedere se c'è un impegno nella direzione dello studio, del lavoro, dello sport. Si deve utilizzare il momento di reclusione come un momento di ripartenza». Il ministro ha parlato anche della polizia penitenziaria ricordando è stata decisa l'assunzione di altre 2000 unità.Un carcere che «non funziona non produce sicurezza ma solo recidiva» ha detto il ministro in un reparto del carcere completamente ristrutturato. Sul fronte della politica penitenziaria «bisognerà continuare a fare quello che finora abbiamo fatto». «Noi avevamo un indice di sovraffollamento ed oggi siamo rientrati in una situazione più accettabile - ha proseguito - e credo che se nei prossimi cinque anni si farà lo stesso lavoro che è stato fatto negli ultimi cinque, il rischio di emergenza nel sistema penitenziario sarà completamente alle spalle».Poi, ovviamente, la politica. Come esce il Pd dopo la presentazione delle liste? «Con le liste» ha detto lapidario il ministro. Sul fronte dell'edilizia penitenziaria «siamo andati nella direzione giusta e senza strumenti straordinari» ha chiosato. Orlando ha ricordato che oggi negli istituti di pena ci sono 8000 detenuti in meno e si possono contare 5000 detentivi posti in più: un riequilibrio che ha consentito di poter affrontare la situazione di sovraffollamento che è stata registrata in passato.