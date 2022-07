Ormeggi abusivi a Napoli, sequestrate 187 barche ormeggiate nel porticciolo di Nisida

Un'area di 40mila mq con 187 imbarcazioni ormeggiate è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli a Coroglio, in prossimità del porticciolo di Nisida, nell'ambito dei controlli sulla regolarità delle concessioni demaniali.

I militari della stazione navale di Napoli e personale del nucleo di polizia giudiziaria e del secondo nucleo operatori subacquei della capitaneria di Porto di Napoli hanno sottoposto a sequestro uno specchio acqueo occupato abusivamente e dedicato all'ormeggio di natanti.

L'ispezione subacquea ha consentito di rilevare i vari sistemi di ancoraggio costituiti da grossi massi o bidoni in cemento, collegati tra loro da catenari, a cui erano ormeggiate in modo precario e non autorizzato, le varie unità da diporto. L'attività illecita avrebbe prodotto ai gestori un guadagno non dichiarato complessivo di circa 225mila euro.

Sono state sequestrate 187 barche ormeggiate irregolarmente e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria i sei gestori dell'area abusiva per invasione dei terreni o edifici e abusiva occupazione dello spazio demaniale, secondo quanto sancito dal codice della navigazione.