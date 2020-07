Napoli: blitz della Guardia costiera, scoperti ormeggi e stabilimenti abusivi

La Guardia Costiera di Napoli ha svolto nella giornata di ieri una vasta operazione di polizia marittima e giudiziaria che ha riguardato tutto il litorale della città di Napoli, da Mergellina a Nisida. Gli uomini della Guardia Costiera hanno eseguito una serie di interventi aventi come obiettivi le abusive attività di ormeggio, la pesca illegale e gli stabilimenti balneari privi di autorizzazioni e concessioni. L'operazione, che ha visto l'impiego di decine di militari e di due motovedette, è iniziata alle prime ore del mattino: sono stati rilevati numerosi casi di ormeggio abusivo di unità da diporto, con 50 imbarcazioni sanzionate per violazione di norme in materia di ormeggio e per abusiva occupazione di specchio d'acqua ed è stata sequestrata inoltre una pericolosa rete da pesca del tutto illegale, lunga decine di metri, molto pericolosa per la navigazione.

Per quanto riguarda la costa e gli arenili, sono state condotte numerose ispezioni, oltre che nella zona di Mergellina, in quella di Nisida e Bagnoli, dove sono stati denunciati alcuni soggetti che esercitavano illecitamente l'attività di noleggio di attrezzature balneari, realizzando di fatto uno stabilimento balneare del tutto privo di ogni autorizzazione e di ogni accorgimento a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei bagnanti. Inoltre il titolare di una nota pescheria è stato sanzionato per inosservanza di norme a tutela della filiera ittica e tracciabilità dei prodotti.



