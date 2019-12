Napoli, baby rapinatori armati di coltello a caccia di orologi e cellulari: presi

In via Generale Orsini, tre giovani sono stati affrontati da quattro malviventi che, dopo averli minacciati con un coltello, li hanno e rapinati dei telefoni, di un orologio e del denaro che avevano con sè.

Le vittime hanno contattato il 113 e fornito una descrizione dei rapinatori, tutti di giovane età, che sono stati intercettati e bloccati da una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile in via Guglielmo Sanfelice.

I quattro avevano indosso gli smartphone sottratti poco prima ed un coltello a serramanico.

A.G., 19enne stabiese, e G. D.B, 18enne napoletano, sono stati arrestati per rapina aggravata e per detenzione e porto illegale di arma da taglio mentre A.C e P.M.P., entrambi 16enni napoletani, sono stati denunciati per rapina aggravata ed affidati ai genitori.

