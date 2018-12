Martedì 11 Dicembre 2018, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 22:10

TORRE DEL GRECO - Giallo nelle acque del porto di Torre del Greco, ritrovato il cadavere di un uomo: si indaga per risalire all'identità e alla causa della morte. Indagini in corso da parte dei militari della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, al lavoro da un paio di ore per risolvere il mistero del cadavere recuperato questa sera nelle acque coralline. Il corpo senza vita di un uomo, apparentemente d'età avanzata, è stato avvistato da un gozzo intorno alle 19: galleggiava a circa 3 miglia dal molo torrese.Alcuni pescatori hanno notato il corpo a pelo d'acqua e hanno subito richiesto l'intervento della Guardia Costiera. I militari hanno allertato le unità di soccorso raggiungendo immediatamente il punto esatto della segnalazione e recuperando il corpo, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare. La salma è stata trasportata all'obitorio di Castellammare di Stabia, dove sono in corso accertamenti per risalire all'identità e ai motivi del decesso. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo dell'età apparente di 70 anni: probabilmente si era avventurato in mare nonostante le avverse condizioni meteo.