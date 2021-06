Orrore a Torre del Greco: gatto seviziato e decapitato

Ennesima barbarie contro gli animali a Torre del Greco: gatto seviziato e decapitato in Litoranea. Un gattino rosso è stato ritrovato nelle scorse ore in condizioni orride dalle volontarie del Corpo provinciale guardie ambientali volontarie Napoli sul ciglio della strada in via Litoranea. L’animale è stato maltrattato e poi tagliato a metà, all’altezza delle scapole, da ignoti. Le animaliste hanno immediatamente allertato i vigili che sono intervenuti per un sopralluogo e il veterinario per la rimozione.



APPROFONDIMENTI L'ADDIO Biden annuncia la morte del suo cane Champ: «Mi... SETTE VITE Muore il gatto Frankie, la famiglia lo fa cremare. Ma dopo qualche... USA Cucciolo di procione incastrato con la testa nel tombino viene...

«Il gatto è stato martoriato e decapitato - hanno detto i responsabili del Gav- con una crudeltà inaudita. Con i vigili stiamo cercando di capire se possiamo visionare i filmati di qualche telecamera in zona per risalire ai colpevoli. È assurdo ciò che succede agli animali in questa città; solo pochi mesi fa l’ennesima strage per avvelenamento, inoltre non è la prima volta che troviamo gatti decapitati.



È un vero e proprio allarme». Proprio nei giorni scorsi il Gav ha firmato un protocollo con il Comune denominato «Convenzione in materia di benessere animale», teso al controllo sul territorio del randagismo e delle colonie feline oltre che del monitoraggio di situazioni precarie e fenomeni di violenza contro gli amici a quattro zampe.