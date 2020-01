Pasti in ospedale a Napoli, ditta nel mirino: ispezione dei Nas al Loreto Mare

Ispezione dei Nas presso il presidio ospedaliero Loreto Mare per controllare la regolarità della distribuzione dei pasti ai pazienti. «Già il primo giorno del nuovo servizio di ristorazione al Cardarelli e all'Asl Napoli1, il primo dicembre scorso, ci furono lamentele sui social - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrell, membro della commissione sanità - sa situazione della ditta che ha vinto la gara d'appalto al Cardarelli e Asl Napoli 1 è fuori controllo. Non solo aumentano le lamentele ma sta violando gran parte del capitolato d'appalto non fornendo cibi su prenotazione e peggio ancora continua a servire i pasti con la plastica invece che con il biodegradabile. Nei primi due mesi di attività si procurato circa un milione di euro di illecito arricchimento». © RIPRODUZIONE RISERVATA