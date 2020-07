Ospedale dei Pellegrini, ascensore ko: su per le scale con il gesso

Nel video si vede un uomo con la mascherina, che indossa una tuta da ginnastica e ha il gesso fino al polpaccio: sale le scale, non poggiandosi alle stampelle, ma restando seduto sul marmo, trascinando la gamba destra. Pancia in su: con una mano (la sinistra), è aggrappato alla ringhiera, con l'altra si solleva lentamente sui gradini. È evidente la fatica, si sente pure una voce fuori campo, di donna, che urla: «È uno schifo, è uno schifo...», calcando il verbo per due volte con indignazione e tipico accento partenopeo.

Stando al filmato pubblicato su Facebook, l'indignazione cresce innanzitutto perché tutto questo accade in ospedale, ai Pellegrini, nella Pignasecca. A segnalare il caso sul suo profilo è Salvatore Pelorosso, che scrive: «Mio padre, con una fattura al malleolo ha dovuto fare quattro piani così...». Ovvero, «seduto per terra, perché l'ascensore è fuori servizio da venerdì scorso». E il figlio del paziente aggiunge in stampatello: è «una vergogna, nemmeno una carrozzina avevano disponibile, uno dei dottori, facendo ironia ha detto che bisogna portarsele da casa». Questa la sua verità, l'altro ieri messa sulla piazza social, cui segue il tag a Francesco Emilio Borrelli per invitare il consigliere regionale «a fare qualcosa» in quanto già firmatario di tante denunce di problemi rilevati nel sistema sanitario, dalle formiche in corsia alle carenze nei presidi prima, durante e dopo l'emergenza Coronavirus. E non solo. «Lei che vuole rivoluzionare la Campania, pensi anche a questo e non solo ai parcheggiatori e all'immondizia in strada». Quindi, l'invito agli amici virtuali e reali a condividere il filmato, «in modo che possa arrivare a chi di dovere» (con tre punti esclamativi).



Borrelli interviene, inviando una nota per chiedere chiarimenti («Se è confermato il citato episodio, se si tratta di un episodio isolato, la frequenza del ripetersi del disservizio e i tempi del ripristino dell'ascensore»). Il documento è indirizzato al manager dell'Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. E, stesso in giornata, una squadra tecnica inviata dall'azienda provvede alla riparazione. «In realtà - interviene il sindacalista- il paziente e i suoi parenti non siano stati informati che c'è anche un altro ascensore che consente di raggiungere il quarto piano, dove si trova l'ambulatorio di ortopedia. E l'impianto è regolarmente funzionante. Dispiace per le difficoltà che hanno avuto nella struttura, in cui restano da affrontare altre questioni». La principale? «È collegata ai tempi record di attesa per alcuni interventi programmati, in particolare di chirurgia della mano e oculistica. L'auspicio è che il direttore sanitario, Alfonso Basso, appena insediatosi, possa risolvere al più presto i più pesanti disagi».