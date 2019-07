Lunedì 8 Luglio 2019, 15:35

È caos parcheggi, all'Ospedale del Mare. Le auto di dipendenti, pazienti e visitatori sono parcheggiate nei modi più selvaggi non salvaguardando nemmeno i posti riservati ai disabili.Nel caos generalizzato, qualcuno ha avuto la brillante idea di parcheggiare la propria autovettura proprio sullo scivolo di accesso all'ospedale riservato ai disabili. Che in questo modo non trovano i posti a loro riservati e devono lasciare i propri mezzi lontano dall'ospedale, ma senza un aiuto esterno non possono proprio entrare nella struttura sanitaria.