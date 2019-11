Ospedale del Mare, riattivata l'energia dopo il blackout programmato

Enel Distribuzione spa ha interrotto l'energia alle 6:30 di oggi cominciando subito dopo l'intervento di sostituzione dell'intero quadro MT nella propria cabina di consegna energia a 20.000 V (cabina chiamata «Ospedale del Mare»). Ne dà notizia l'Asl Napoli 1 Centro.



«L'Unità di Crisi, presieduta dal responsabile tecnico Alfonso Sabatino ha garantito l'erogazione straordinaria di energia elettrica - si sottolinea in una nota - con l'entrata in funzione degli otto gruppi elettrogeni dell'Ospedale del Mare e dei gruppi di continuità che hanno supportato il Pronto Soccorso, le aree critiche, il blocco operatorio e la rianimazione oltre ad alcuni servizi diagnostici, di degenza e di impianti elevatori dedicati al trasporto dei pazienti. Le attività tecniche sono terminate e alle 9:43 la struttura ospedaliera è stata nuovamente dotata di energia; i controlli hanno dato esito favorevole e alle 10: è stata chiusa l'Unità di Crisi».



«Grazie a Enel Distribuzione spa per aver rispettato i tempi d'intervento e ai nostri tecnici per aver analizzato lo scenario di emergenza - dice Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro - programmato e pianificato l'intervento, attivato il piano alternativo di energizzazione della struttura; le nostre donne e i nostri uomini hanno dimostrato di essere sempre pronti per garantire in campo efficaci ed efficienti attività clinico-assistenziali, anche in condizioni tecniche difficili».