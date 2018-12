Sabato 22 Dicembre 2018, 20:16

Barelle in corridoio e soluzioni di fortuna come monitor appoggiati sui container dei rifiuti speciali. E’ accaduto e accade, al sesto piano della torre HD1 nell’attrezzatissimo Ospedale del Mare dove nonostante i grandi investimenti in materiali e macchinari, i pazienti segnalano la presenza di lettighe di fortuna sistemate lungo i corridoi o nelle stanze che, in ogni caso, non potrebbero ospitarle dal momento che sono collaudate per la presenza di un unico posto letto.Si tratta dell’ Utic, l’Unità terapia intensiva cardiologica che affianca il reparto di Cardiologia e che, seppur funzionante a pieno regime, deve fare i conti con la presenza delle barelle. Quando le lettighe si trovano lungo i corridoi spuntano anche le prolunghe per l’ossigeno, piuttosto che i raccoglitori dei rifiuti impiegati come comodini e anche se l’utenza assicura che «l’ospedale fornisce la massima assistenza» è pur vero che da una struttura nuova e high tech come l’Ospedale in via Enrico Russo, i pazienti «preferirebbero evitare di sostare per giorni in barella».Nell’ultima settimana si è registrata la presenza di 7 barelle sabato scorso, su un totale di 9 posti letto omologati, 4 barelle lunedì, tre il martedì ed una ieri sera ma ogni settimana l’affollamento delle barelle ricomincia. «Il punto è la difficoltà nello smistare i ricoveri dopo la permanenza nell’Ospedale del Mare una rete che funziona nel portarci gli ammalati ma non funziona invece nella loro ricollocazionem dunque manca la disponibilità di posti letto successivamente al ricovero in Utic», seppure in barella come riferisce Bernardo Tuccillo, direttore dell’Uoc di Cardiologia e Utic. «Abbiamo fatto 366 angioplastiche d’urgenza a fronte delle 400 del Cardarelli, dati a partire dall’inizio dell’anno e lavoriamo a pieno regime per cui non possiamo certo rifiutare di ricoverare o assistere i pazienti solo perchè in barella» conclude il primario.