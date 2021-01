Ospedale del Mare, esplosione nella notte: evacuato il Covid residence

Esplosione nella notte nel parcheggio dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Il Covid Residence è stato evacuato. Nel parcheggio interno della struttura s'è aperta una maxi voragine di 50 metri per 50, profonda almeno 15 metri, in cui sono finite almeno tre automobili. Non ci sarebbero vittime o feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l'esplosione sarebbe stata provocata dallo scoppio di una tubatura sotterranea.

Ultimo aggiornamento: 09:00

