Diagnostica rallentata all'Ospedale del Mare per eseguire Tac con i mezzi di contrasto. Nel reparto di Radiologia del presidio di Ponticelli, domenica scorsa, sono terminati i kit per effettuare questa tipologia d'esame, considerata fondamentale per il monitoraggio e l'individuazione di patologie neoplastiche, neurologiche e cardiovascolari.

Dunque i kit sono terminati e c'è stato un rallentamento per gli esami programmati ma la direzione presidiale ha specificato «nessuna interruzione di servizio e tutte le urgenze garantite». Un'altra problematica che sta complicando l'assistenza diagnostica all'Ospedale del Mare riguarda la piastra endoscopica che è dotata di apparecchiature, alcune delle quali sono fuori uso o utilizzabili parzialmente.



«Entrambe le problematiche, rappresentano un gravissimo rischio per gli utenti, i quali potrebbero incorrere in una errata, o ancor peggio, ritardata diagnosi - si legge in una nota dei sindacalisti Rsa ed Rsu della Cgil aziendale - la FP CGIL dell'Ospedale del Mare, invita la direzione sanitaria e la direzione amministrativa, a voler provvedere nel più breve tempo possibile, alla risoluzione di questi gravissimi problemi in un ospedale che dovrebbe rappresentare la rinascita della sanità cittadina e avere rifornimenti programmati dei presidi e dei kit sanitari ». Sulla vicenda, la direzione ospedaliera guidata da Michele Ferrara fa sapere che « ci sono stati problemi domenica scorsa e i kit sono stati presi esternamente all'ospedale, chiedendo un anticipo di fornitura che sarà perfezionato- specificando - in questo arco di tempo solo un paziente è stato mandato via»

