Tutto il mondo della musica, i Negramaro e i loro fan stanno vivendo ore di apprensione per Emanuele 'Lele' Spedicato, il chitarrista della band di Giuliano Sangiorgi colpito...

Doveva essere un tranquillo sabato da passare in famiglia tra chiacchiere e giochi con i bimbi in attesa di una cena che li avrebbe riuniti tutti intorno al tavolo. E' bastato un attimo per...