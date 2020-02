Capri, via al restyling dell'ospedale: progetto da un milione e 729mila euro

Affidati oggi, con Decreto del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania/Molise/Puglia/Basilicata, i lavori di completamento recupero e adeguamento funzionale del Capilupi di Capri. Entro marzo si insedierà il cantiere . Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva: «Mettiamo in campo un lavoro concreto per l’Isola di Capri e per tutti i cittadini che aspettavano da un decennio un intervento così importante. A poco più di un anno dal nostro insediamento, i cittadini dell’Isola di Capri vedono un ulteriore importante risultato. Dopo aver costruito un percorso fondato sui contenuti diamo ora impulso alla riqualificazione funzionale dello stabilimento Capilupi».



«Un intervento molto importante - conclude Verdoliva - per il quale saranno spesi 1 milione e 729 mila euro e che prevede, tra l’altro, area dialisi e per il trattamento dell’insufficienza renale acuta. Locali per pronto soccorso 118 con sala personale 118 dedicata, area di osservazione pazienti collegata al pronto soccorso già esistente. E ancora, locali per visite e medicazioni, camere degenze, degenza e ambulatorio ginecologia, chemioterapia antiblastica con annesso locale preparazione farmaci con cappa biologica». © RIPRODUZIONE RISERVATA