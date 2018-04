Ospedale di Capri, relazione choc: «Farmaci scaduti, caos nido e zero igiene»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Aprile 2018, 09:07

CAPRI - Blitz a sorpresa all’ospedale Capilupi degli ispettori inviati dal direttore generale dell’Asl Na 1 Centro Mario Forlenza e dal direttore sanitario Pasquale Di Girolamo. In azione i medici ispettori del nucleo del Servizio Ispettivo Centrale, che avevano il compito di verificare le condizioni igienico-sanitarie del Capilupi, spesso al centro di polemiche e dubbi: dalle 10 fino al pomeriggio inoltrato, sono emerse una lunga serie di criticità. Carenze igieniche e strutturali che riguardano la sala operatoria, il nido, i laboratori di analisi, la radiologia e i locali della farmacia. Gli ispettori hanno effettuato sopralluoghi in tutti i locali alla presenza degli stessi operatori che lavorano all’interno del Capilupi ed hanno riscontrato che nella sala operatoria era assente il sistema di rilevamento della temperatura e non era attiva la check-list che certifica le condizioni di sterilizzazione degli impianti. Così come nel nido dove non era presente il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle incubatrici. Ma lo stupore degli 007 dell’Asl è stato ancora più grande quando si sono recati nei locali destinati alla farmacia dell’ospedale: vi sono stati trovati enormi scatoloni colmi di farmaci scaduti, addirittura alcuni risalenti al 2012, altri scaduti nel 2017, mentre un farmaco essenziale come l’insulina era scaduto da sei mesi. Inoltre erano conservati medicinali all’interno di frigoriferi con gli impianti di climatizzazione che certificano la temperatura interna fuori uso.