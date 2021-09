Ospedale di Pozzuoli, sulle pareti i Campi flegrei di Ciambrone. E l'Asl lancia un concorso

L'arte per alleviare le sofferenze di chi è ricoverato e per accogliere con colori sgargianti i familiari dei pazienti, per creare un ospedale sempre più vicino alle esigenze dell'utenza. Da ieri mattina all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, i pazienti e i loro familiari sono accolti da un'opera d'arte di 12 metri quadri, che raffigura monumenti e paesaggi dei Campi Flegrei. Il profilo stilizzato delle isole del Golfo, il Rione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati