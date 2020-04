Coronavirus a Napoli, l'ospedale Betania: «Paziente ricoverata ma ha firmato per le dimissioni volontarie»

«La paziente è stata ricoverata ma ha firmato per le dimissioni volontarie». La risposta sulla vicenda di Antonietta, la 56enne napoletana che si era recata in più di un pronto soccorso cittadino, arriva dall’ospedale Evangelico Betania. La donna sofferente per una colecisti, come segnalato dalla figlia Carmela Taurino, era stata assistita presso il presidio di via Argine, spiegando però che «per due volte il pronto soccorso era risultato inaccessibile per casi Covid» e aggiungendo che «il 27 marzo e il 6 aprile avevano tamponato due crisi acute dovute alla colecisti ma senza possibilità di operarla», come aveva raccontato la 36enne di Ponticelli.



Sull’assistenza fornita alla 56enne, la direzione ospedaliera del presidio Evangelico Betania precisa che «una prima volta, la donna presentatasi al pronto soccorso il 18 febbraio 2020 e lamentando un dolore toracico, dopo controlli clinici e di laboratorio, era stata dimessa con terapia domiciliare per toracoalgia in forte fumatrice». «In data 28 marzo 2020, la paziente si è ripresentata al nostro pronto soccorso lamentando “dolore addominale” e dopo aver praticato esami di laboratorio ed esame clinico è stato consigliato il ricovero per “colecistite acuta con calcoli”- si legge nella nota a firma del direttore sanitario Antonio Sciambra- purtroppo la paziente ha rifiutato il ricovero ed è uscita con firma contro il parere dei sanitari».



Infine «in data 31 marzo 2020, la paziente ripresentandosi al pronto soccorso e lamentando “dolore addominale” è stata ricoverata in Chirurgia, praticando terapia medica con nutrizione parenterale totale, ecografia addominale, Tac torace e Tac addome, esami di laboratorio ma durante il ricovero sono state evidenziate delle condizioni non correlate alla colecistipatia, per le quali non è stato eseguito l’intervento di asportazione della colecisti». In quell’occasione «il presidio ha ritenuto più opportuno perfezionare la diagnosi confermando o escludendo i sospetti diagnostici emersi durante il ricovero, purtroppo, anche questa volta, la paziente ha scelto di lasciare l’Ospedale Betania contro il parere dei medici e firmando per la dimissione volontaria».



Di fatto, l'interdizione del pronto soccorso si è verificata a marzo in tre giorni anche se questo stop non ha riguardato il "pronto soccorso ginecologico" che ha percorsi differenziati e a parte. Per quanto riguarda questo aspetto, il pronto soccorso in via Argine è stato interdetto per alcune ore il 12 marzo 2020 e nelle successive giornate del 13 e del 14 marzo, riaprendo alle 18 del 14 marzo, per la presenza di casi sospetti Covid, successivamente trasferiti in altri presidi.