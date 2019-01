Lunedì 7 Gennaio 2019, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2019 14:36

Una Commissione d'accesso d'indagine per «accertare le cause» della presenza «anomala e sospetta in pieno inverno» di formiche nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Ad annunciarla è Mario Forlenza, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, già autore di un esposto ai Carabinieri Nas. «Tuttavia - spiega Forlenza - oltre al ricorso in sede giudiziaria, visti il numero degli episodi di denunce di presenze di formiche, sembra opportuna anche un'attenta indagine del fenomeno e ciò non può che essere espletata da parte di esperti e competenti professionisti, quantomeno per chiarire dubbi e perplessità».La Commissione sarà operativa da domani, martedì 8 gennaio, e sarà coordinata da Emilio Lemetre, direttore del Servizio igiene pubblica della Asl Napoli 1. Gli altri componenti sono: Luciano Hengheller, direttore del servizio ispettivo aziendale della Asl Napoli 1, Giuseppe Pezone, del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 1, Aniello Anastasio, del Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università Federico II, e Franco Pennacchio, entomologo del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II.La Commissione «avrà il compito di accertare le cause del fenomeno, individuare responsabilità per eventuali inadempienze igienico-sanitarie all'interno del plesso ed elaborare un'approfondita ed esaustiva analisi, proponendo le eventuali azioni correttive tese a implementare quanto già posto in essere allo scopo di evitare il ripetersi del fenomeno», conclude Forlenza.