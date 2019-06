CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:50

Il pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento è a corto di personale. Tanto che l'Asl trasferisce le attività ambulatoriali, a cominciare da quelle cardiologiche, nella sede del distretto 59 di Sant'Agnello per rinfoltire la squadra di medici chiamati ad affrontare le emergenze. Con buona pace dei pazienti, sballottati da una struttura all'altra e costretti ad affidarsi alle cure di medici diversi rispetto a quelli che li hanno tenuti in cura per anni. Una piaga, quella della carenza di medici e infermieri negli ospedali della Costiera, che spinge l'associazione «Il Pellicano» a rivolgersi al ministro della Salute Giulia Grillo: «Il servizio sanitario, finanziato con le nostre tasse, è in grado di curarci?»L'EMERGENZALe forze a disposizione dell'Asl Napoli 3 Sud sono troppo scarse. Quasi impossibile garantire le attività ambulatoriali in una struttura, come il «Santa Maria della Misericordia», dove gli accessi al pronto soccorso si susseguono a ritmo frenetico. Soprattutto in estate, quando agli 82mila residenti tra Vico Equense e Massa Lubrense si sommano milioni di turisti. Di qui la decisione dei vertici aziendali, destinata a essere efficace fino a quando il personale non sarà stato potenziato: le attività ambulatoriali non si svolgono più in ospedale, ma sono affidate al «territorio»; i medici che fino a poco tempo fa prestavano servizio in ambulatorio, d'ora in poi copriranno i turni al pronto soccorso.