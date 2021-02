Un focolaio improvviso nell'area Covid free dell'ospedale Maresca mette in allarme medici, operatori sanitari e dirigenza dell'Asl Napoli 3 Sud, alle prese con spostamenti, blocco dei ricoveri, programmazioni e paura. Proprio nel nosocomio in via Montedoro, la cui storica palazzina da qualche mese è stata totalmente adibita a centro Covid (con la chiusura del pronto soccorso) per accogliere in piena emergenza i pazienti positivi dell'intera area, per ironia della sorte il coronavirus entra dal «retro». Il focolaio si è sviluppato nel padiglione nuovo, quello in cui erano rimasti attivi alcuni servizi come la Chirurgia e l'Ortopedia. È proprio il reparto di Chirurgia, al secondo piano dell'edificio, a essere interessato dal focolaio: sono 16 i positivi tra medici, pazienti ed altri dipendenti. Otto i pazienti risultati positivi al tampone e già trasferiti nell'area Covid dell'ospedale Maresca e in altri centri specialistici, come il Covid Center di Boscotrecase. Positivi anche un chirurgo, due ortopedici, tre infermieri, un operatore socio sanitario e un'addetta alle pulizie. Secondo indiscrezioni a uno degli ortopedici contagiati sarebbe già stato somministrato il vaccino e anche la seconda dose per il richiamo. Ciò nonostante non sarebbe riuscito a evitare il contagio.



I ricoveri sono stati bloccati per entrambi i padiglioni, il reparto di Chirurgia è stato completamente svuotato e si è proceduto anche alla sanificazione. Anche l'edificio Covid è saturo con dieci pazienti ricoverati a piano terra (area ex pronto soccorso) ed altri 16 nel reparto di Medicina Covid coordinato dal primario Anna Italia Pisacreta. Se qui nei giorni scorsi la situazione era più tranquilla e c'erano anche alcuni posti letto liberi per accogliere pazienti Covid dal San Leonardo in affanno, con lo spostamento dei pazienti infetti dal reparto di Chirurgia la situazione è precipitata. «Siamo alle prese con questo imprevisto - ha detto Ferdinando Siani, direttore sanitario del Maresca - ma fin dal primo positivo stiamo lavorando a tamburo battente. Non si può sapere come sia entrato il virus, tuttavia abbiamo già proceduto allo screening generale e alla sanificazione dei locali, oltre che allo spostamento tempestivo di tutti i pazienti contagiati. Lunedì avremo un altro incontro per riaprire il reparto, sicuramente nello stesso giorno sarà operato l'unico paziente ricoverato risultato negativo al Covid. Per il personale medico è chiaro che, con i ritardi nella consegna delle dosi e il non completamento della vaccinazione, ci sono dei casi in cui non si è sfuggiti al contagio. Tuttavia, con l'alta attenzione della dirigenza Asl stiamo monitorando la situazione che è sotto controllo».



Alcuni operatori sanitari, però, denunciano anonimamente la mancanza di norme di sicurezza nel nuovo padiglione e l'insufficienza di dispositivi adeguati. «Abbiamo lavorato in condizioni precarie - dice un operatore - senza barriere di protezione anche a contatto con pazienti positivi e senza un luogo in cui svestirci». Intanto in città la curva dei contagi è aumentata nelle ultime due settimane con un totale di 557 contagiati attuali. Non si arresta, inoltre, la conta dei decessi per cui la città detiene la maglia nera in provincia. Allo stato le vittime sono 92, di cui 72 da ottobre ad oggi, e giovedì sono stati certificati altri tre decessi. Si tratta A.A. di 93 anni, P.A.di 95 anni e T.M.R. di 73 anni, la cui positività al Covid è stata riscontrata post mortem.



