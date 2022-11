Suocera del dirigente Asl scavalca la lista d'attesa: bufera sull'ospedale di Nola, scatta l'inchiesta interna

In un ospedale dove i medici ortopedici sono in servizio solamente di mattina e mai nel week-end la vicenda non poteva passare inosservata. Naturale se per una donna, over 70, viene aperta apposta la sala operatoria in piena notte e nel lungo ponte dei morti per un’operazione di ricomposizione del femore. No, non poteva passare inosservata quest’operazione al Santa Maria della Pietà, l’ospedale di Nola, da mesi in agonia per carenza di organico in quasi tutti i reparti nonostante debba servire un bacino di oltre 600mila utenti. Ma ieri, quando la vicenda inizia a circolare la notizia in questo plesso in perenne emergenza, si capisce, o comunque si insinua il sospetto tra il personale medico e paramedico dell’ospedale, del perché di tanta solerzia e celerità sconosciuta per centinaia di utenti: la donna è la suocera di un alto dirigente dell’Asl Napoli 3 e avrebbe scavalcato ben tre persone alle prese con la stessa e identica patologia che necessita di essere stabilizzata entro 72 ore. Vicenda nient’affatto lineare se ieri pomeriggio proprio i vertici dell’azienda sanitaria appena vengono a conoscenza dell’accaduto dispongono l’apertura di un’inchiesta interna per capire eventuali responsabilità e irregolarità.



Guai a beccarti una semplice frattura nei week end o da metà pomeriggio in poi, lo sa chi è passato per questo tipo di infortunio. Banale, se volete, in qualsiasi altro plesso ma non qui, in questo ospedale di frontiera che per le emergenze deve servire una popolazione che va dal Vesuviano alla bassa Irpinia. Meglio andare altrove anche perché il pronto soccorso è perennemente intasato e rischi di stare in una barella per ora, come denunciano i sindacati da mesi. E invece l’altra sera ecco l’apertura della sala operatoria (a mezzanotte e mezza) per la donna nonostante una lista d’attesa di cui tener conto. Era davvero un’emergenza o sulla vicenda ha pesato il fatto che la donna sia la suocera di Giuseppe Esposito che della Asl Napoli 3 è stato direttore amministrativo e ora ricopre l’incarico di responsabile delle risorse umane? Qualcuno insinua che il suo ruolo, una figura apicale che sovrintende a qualcosa come 4500 dipendenti, abbia comunque influito sull’apertura della sala operatoria in piena notte. Semplici insinuazioni, bene chiarirlo, in attesa che i diretti interessati forniscano le loro versioni. Fatto sta che la storia raccontata finora presenta una modalità sconosciuta nell’ospedale nolano, lì dove le emergenze di ortopedia non vengono mai riconosciute formalmente come tali. Il dirigente, più volte cercato da Il Mattino ieri, non commenta ma i vertici della Asl confermano tutto. Anche una certa inusualità di tutta la vicenda su cui accendere un faro se ieri pomeriggio il manager della Napoli 3 ha ritenuto opportuno formalizzare un’indagine interna «al fine di appurare l’accaduto e verificare eventuali responsabilità». E nel caso «emergano irregolarità verranno prese tutte le misure disciplinari previste». Un passaggio che non solo conferma la vicenda ma evidenzia già alcune criticità sull’operazione condotta in piena notte.

Anzitutto il professionista che ha operato la paziente nel cuore della notte e se i vertici del plesso nolano erano a conoscenza. E, soprattutto, se abbiano approvato tutto. Per questo motivo verrà acquisita anche la cartella clinica della donna e verrà verificato se abbia saltato la lista d’attesa di pazienti affetti dalla stessa complicanza. Non solo perché ieri mattina all’ospedale qualcuno faceva notare come il medico responsabile dell’intervento possa essere non alle dipendenze del Santa Maria e, addirittura, trattarsi di un professionista in quiescenza.

«Siamo in attesa - dicono sempre dagli uffici della Asl Napoli 3 - di acquisire la cartella clinica della donna e ricostruire tutta la genesi. Dai primi esami sembra però che la donna aveva riportato non solo la frattura di un femore ma anche di un braccio. E per questo è stata operata d’urgenza». E la lista d’attesa? «Verificheremo anche quella», dicono sempre dall’azienda sanitaria che conferma di voler fare subito chiarezza su quanto accaduto. E su cui anche palazzo Santa Lucia, per mano del presidente De Luca che mantiene la delega della sanità, vorrà essere informato se a Nola sia stato seguito correttamente tutto l’iter previsto in questi casi.