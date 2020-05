Pensava di non farcela e di dover affrontare quei lunghi calvari che toccano chi subisce una frattura al femore. Mesi di riabilitazioni e interventi chirurgici che cambiano per sempre la vita. Ma non è stato così. Sul suo cammino ha incontrato l'equipe di ortopedici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano che ha deciso di intervenire con un trapianto di osso da paziente deceduto. Un intervento perfettamente riuscito, tanto che Luigi, il paziente ricoverato, voleva già alzarsi e tornare a camminare.

LEGGI ANCHE Coronavirus, diretta: 4 milioni di contagi nel mondo. Usa, 77mila morti

«Era una situazione che un chirurgo non vorrebbe mai vedere - ha spiegato Gennaro Devoto chirurgo ortopedico che ha salvato la gamba a Luigi insieme alla sua equipe - E' stato un paziente sfortunato perché aveva già subito un altro intervento, riuscito bene, solo che il suo corpo ha reagito male. L'osso non si era consolidato e si è rotto di nuovo. Si è creata quella che noi tecnicamente definiamo semi artrosi - commenta il chirurgo - Il secondo intervento sarebbe stato ancora più difficile cosi abbiamo scelto l'osteosintesi. Dopo un confronto quindi abbiamo fatto accesso alla banca dell'osso di Bologna e così abbiamo trapiantato un osso di un cadavere».

L'intervento è durato più di tre ore e non è stato semplice. I medici hanno dovuto mettere massima attenzione in ogni singolo movimento data la delicatezza delle procedure di casi del genere. «E' riuscito tutto alla perfezione. Il paziente ha reagito benissimo, già muove tranquillamente l'arto. Vorrebbe camminare ma adesso è troppo presto quindi confidiamo e dobbiamo solo aspettare e sperare che ci sia la ricrescita dell'osso». Soddisfatto e sereno anche Luigi, originario di Napoli ma residente a Marano. «L'intervento è andato abbastanza bene grazie a dottor Devoto e alla sua equipe. Sono caduto in casa lo scorso ottobre. Avevo una frattura bella grossa. Sono stato operato ma l'osso non aveva attecchito e ho cominciato ad avere vari problemi. Quando sono giunto al San Giuliano i medici mi hanno ricostruito tutto con una placca nuova tramite un trapianto osseo per facilitare soprattutto il movimento. Era un intervento complicato ma il dottore mi ha salvato la gamba. Sono stati eccezionali». Luigi aveva temuto il peggio: «Il peso e le camminate non mi hanno aiutato e di fatto il femore si è rotto di nuovo. Per fortuna all'ospedale San Giuliano di Giugliano c'è un'eccellenza. I medici mi hanno coccolato e anche gli infermieri».

L'ASPETTATIVA

Il 56enne ora aspetta di tornare alla vita di sempre. Per mesi ha vissuto con una grossa preoccupazione dovuta anche ad un'altra protesi. Una serie di problemi che si sono accavallati nel tempo e che gli hanno impedito di vivere sereno. Quando è arrivato al San Giuliano ha tirato un sospiro di sollievo affidandosi alla capacità dei sanitari che hanno fatto di tutto per donargli una vita normale. Intanto la soddisfazione per l'equipe del San Giuliano è enorme: «Qui al San Giuliano è la prima volta che facciamo un intervento del genere - spiega ancora con orgoglio Devoto - Il femore si era rotto tra la protesi e l'osso. C'erano varie strade, abbiamo deciso per quella che più ci convinceva: il trapianto osseo. Speriamo di aver risolto definitivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA