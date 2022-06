Nomina nella sanità: Alfredo Budillon nuovo direttore scientifico del Pascale

Si chiama Alfredo Budillon, è napoletano, ha 58 anni, di cui 25 trascorsi nei laboratori del Pascale di cui da ieri è il nuovo direttore scientifico. La sua nomina è stata firmata dal sottosegretario Pierpaolo Sileri su decreto del ministro Roberto Speranza sentito il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Napoli, al Policlinico un innovativo sistema di monitoraggio LA SANITÀ De Luca, battaglia per la sanità: «Senza di noi... LA VITTORIA Napoli Sanità, Cooperativa «La Paranza» vince il...

Il suo mandato durerà 5 anni. Budillon si è laureato in Medicina nel 1989, specializzato in Oncologia Medica, ha conseguito un dottorato di ricerca in Oncologia Sperimentale ed è dipendente dell'Istituto Pascale dal 1996 dopo un periodo di ricerca presso il National Cancer Institute di Bethesda negli Stati Uniti di oltre cinque anni. Dal 2005 è il direttore della Struttura Complessa di Farmacologia Sperimentale. Autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche internazionali e di due brevetti, Budillon ha conseguito anche un Master Biennale in Economia, Management e Bioetica in Sanità.

« Il Pascale dovrà avere come riferimento l'Europa - afferma il nuovo direttore scientifico - cogliendo le opportunità di finanziamento anche dei fondi del Pnrr. Vogliamo potenziare le alte tecnologie e i tantissimi giovani ricercatori presenti. Ringrazio il sottosegretario Sileri, il Ministro Speranza ed De Luca per questa nomina».