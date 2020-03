Pronto soccorso devastato, vertice in prefettura a Napoli: stretta ​sui sistemi di sorveglianza

Nella mattinata odierna si è svolta, presso il Palazzo di Governo, una riunione tecnica di coordinamento interforze presieduta dal Prefetto, Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine, per l’analisi dei fatti accaduti il 1° marzo scorso, avuto particolare riguardo alla devastazione del Pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e ai colpi di arma da fuoco esplosi contro la caserma Pastrengo, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli.

Nel corso dell’incontro è stata programmata l’intensificazione del controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine attraverso operazioni congiunte, mirate e straordinarie ad alto impatto, che si svolgeranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane in diverse aree cittadine.

È stato altresì verificato lo stato di attuazione del cronoprogramma per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza presso le sale di pronto soccorso e a bordo delle ambulanze nonché dei collegamenti telefonici punto a punto tra le strutture sanitarie e le sale operative delle Forze di polizia.



A tale riguardo, il Prefetto ha convocato una riunione per lunedì 9 marzo, che fa seguito al precedente incontro del 7 gennaio scorso, con tutti i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e gli altri interlocutori istituzionali interessati per l’aggiornamento e la verifica delle misure adottate al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni presso i presidi ospedalieri.

Il Prefetto ha altresì convocato per il giorno 12 marzo un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica volto al coordinamento e all’approfondimento di tutte le iniziative formative, educative e di carattere sociale per la prevenzione ed il contrasto della devianza giovanile.

Ultimo aggiornamento: 13:00

