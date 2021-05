Ospedale civile di Pozzuoli, sospesa l'attività del punto nascita

L'attività del punto nascita dell'ospedale civile di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, verrà sospesa per trenta giorni a partire da giovedì prossimo, 20 maggio.

La sospensione, come comunica l'amministrazione dell'Asl Napoli2 Nord, è dovuta ai lavori di ammodernamento della struttura sanitaria flegrea, in coerenza col prossimo ampliamento e con l'adeguamento alle nuove necessità organizzative e di sicurezza dei reparti.

Gli interventi migliorativi riguarderanno i reparti di Ginecologia ed Ostetricia. Durante la sospensione saranno garantiti solo i parti in emergenza, mentre le nascite programmate o quelle differibili di qualche ora saranno gestite dagli altri ospedali dell'ASL Napoli 2 Nord. Non ci sarà alcuna interruzione, invece, per gli interventi ginecologici.

L'Azienda Sanitaria ha già contattato le future madri seguite dal reparto e in fase avanzata di gravidanza per informarle sulla temporanea sospensione delle attività.