Ospedale del Mare, reparto chiuso per party: il primario sospeso per sei mesi

Venerdì 23 Novembre 2018, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 18:08

L'ex primario Francesco Pignatelli, protagonista prima dell'estate dello scandalo del reparto dell'Ospedale del Mare chiuso per un party, è stato sospeso da pochi giorni e per la durata di 6 mesi dal servizio al termine del procedimento disciplinare a suo carico promosso dalla Asl Napoli 1. Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della commissione sanità.«Dopo la revoca della nomina di primario - racconta Borrelli - Pignatelli era stato spostato al Vecchio Pellegrini dove non era quasi mai andato usando permessi per malattia e ferie arretrate. Subito dopo aver perso il ricorso davanti ai giudici per essere reintegrato come primario, Pignatelli è stato colpito dal procedimento disciplinare che in queste ore lo ha sospeso per 6 mesi dal servizio senza retribuzione».«Se l'ex primario, che ultimamente ha cercato anche di farsi trasferire nella Asl Napoli 3 con un procedimento che non è andato a buon fine, sarà condannato penalmente per interruzione di pubblico servizio, a quel punto potrebbe scattare il licenziamento».