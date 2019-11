Napoli, ladro in ospedale: «Scusi, posso fare una telefonata?». E via con il cellulare della paziente

Furto all'ospedale San Paolo ma senza lieto fine per il ladro, arrestato mentre tentava la fuga. A bloccare il malvivente in via Terracina, a Fuorigrotta,è stato un carabiniere in borghese e, ancora prima, c è stato l'inseguimento delle guardie giurate e l'allarme lanciato dai sanitari.

LEGGI ANCHE Camorra a Napoli, summit tra i boss nella sala mortuaria dell'ospedale

L'episodio è avvenuto in tarda mattinata, intorno alle 12, quando le infermiere del reparto di Ortopedia hanno dato l'allarme, cercando di avvertire tutta la vigilanza che presidia la struttura. Pochi istanti prima dell'allerta lanciata dalle sanitarie, un uomo si era introdotto in una delle stanze degenti dove aveva chiesto la cortesia ad un'anziana di effettuare una chiamata dal suo cellulare, perché non riusciva a trovare il figlio in reparto.



La scusa del malvivente, aveva immediatamente convinto la ricoverata aper vedere un attimo dopo, l'uomo scappare via. A quel punto, le guardie giurate del presidio, aiutati dalle indicazioni delle infermiere, avevano inseguito l'uomo fino al cancello esterno dell'ospedale dove è intervenuto il carabiniere in borghese.

LEGGI ANCHE Napoli, lo scandalo ospedali: mancano lenzuola e mascherine

Il militare è riuscito a bloccare l'uomo, un napoletano che è stato trattenuto fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri che ha proceduto all'arresto. Il cellulare rubato con l'inganno, è stato restituito dai militari all'anziana ricoverata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA