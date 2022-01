La Befana all'ospedale San Paolo di Napoli, inaugura le proteste: «Aprite la Neonatologia»

Le culle sono vuote nel reparto di Neonatologia dell’ospedale San Paolo, a Napoli, chiuso da tempo per mancanza di medici e infermieri. Nel presidio di Fuorigrotta che vantava il primato dell’unica Patologia Neonatale di secondo livello nell’Asl Napoli 1, con il nuovo anno, è cominciata la protesta del personale sanitario per “restituire” la sua vocazione all’Unità Operativa Complessa di pediatria e Neonatologia, oggi decisamente ridimensionata.

L’ospedale su via Terracina, al momento «dispone di 12 posti letto in pianta organica per i ricoveri di età pediatrica, incluso il pronto soccorso pediatrico ed è centro unico di riferimento per l’immunoprofilassi per le malattie da virus respiratorio sinciziale con due ambulatori settimanali» spiega Lello Pavone, coordinatore del sindacato Nursind nell’Asl partenopea che punta il dito sulla chiusura, negli ultimi anni «degli ambulatori di specialistica pediatrica e della neonatologia che garantiva le cure ad alto impatto per i neonati, ora costretti ad essere trasferiti anche fuori la provincia di Napoli».

La protesta pacifica, organizzata dai sindacalisti Nursind, è cominciata il 6 gennaio con una befana simbolica che si è aggirata nel reparto vuoto di Neonatologia del San Paolo e ha portato piccoli doni, ai bimbi ricoverati in pediatria, ma proseguirà nelle prossime settimane. Ci saranno altre manifestazioni, rigorosamente «pacifiche, per chiedere al governatore Vincenzo De Luca di riaprire al più presto la Neonatologia, utilizzando le graduatorie già esistenti sia per il personale infermieristico che medico e per gli operatori socio sanitari» hanno dichiarato i sindacalisti che, in una lettera indirizzata ai vertici della Regione Campania, hanno ricordato l’importanza dell’attivazione del reparto.

«Abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie che, spesso, sono costretti a farei conti con trasferimenti fuori Napoli quando le condizioni dei piccoli mostrano complicazioni- ha aggiunto Carmine Ferruzzi, sindacalista Fials che ha partecipato alla protesta- attivare Neonatologia significa decongestionare il Santobono e fare in modo che l’Unità pediatrica del San Paolo possa essere autonoma, garantendo ai piccoli e ai loro genitori un’assistenza completa». Anche i genitori dei piccoli ricoverati hanno fatto sentire la loro voce. «Poco dopo la nascita, il mio bimbo è stato trasferito ad Avellino e solo dopo più di una settimana è ritornato all’ospedale San Paolo, dove siamo ora, ma tante mamme come me avrebbero preferito essere assistite all’interno dello stesso ospedale» ha riferito Miriam Mangiapia, una delle ricoverate insieme al proprio piccolo.

Il sindacato Nursind di Napoli, ha chiesto formalmente a De Luca «di attivare il reparto di Neonatologia con lo scorrimento delle graduatorie e l’attivazione della mobilità, procedendo alle assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari». Nella nota, firmata dai sindacalisti, si legge come «nonostante in questa stagione invernale 2021/2022 ci sia stata l’emergenza respiratoria neonatale, da virus respiratorio sinciziale più volte sottolineata dalla Società Italiana di Neonatologia con coinvolgimento anche dei vertici sanitari dirigenziali della regione Campania» la Patologia neonatale «per carenza sia del personale medico pediatrico che infermieristico è stata costretta dopo decine di anni di ottima e referenziata assistenza neonatale a chiudere il reparto». Questa condizione «sta comportando due conseguenze da scongiurare nel più breve tempo possibile: trasferimenti di neonati patologici in altre strutture ospedaliere, fuori dalla provincia» e «l’instradamento improprio di altri neonati in reparti di Terapia Intensiva Neonatale».