Martedì 9 Aprile 2019

Asl Napoli 1: se il centro storico piange, per il dissesto degli Incurabili, l’area ovest non ride. Anzi, dal prossimo lunedì, 15 aprile, all’ospedale San Paolo la Medicina d’urgenza risulta scoperta nel turno di notte per carenza di specialisti in organico. A complicare il puzzle dei turni di pronto soccorso nell’ospedale di via Terracina a Fuorigrotta è il venir meno della tessera principale. Qui il primario Enrico Ruggiero, da anni facente funzioni e storico continuatore della filosofia di cura del caposcuola Ferdinando Schiraldi, è giunto alle soglie della pensione e va in ferie forzate.Oltre a questa defezione un altro medico del San Paolo avrebbe chiesto ed ottenuto il trasferimento al Pellegrini. Il procedimento è al vaglio della direzione sanitaria centrale. Un terzo medico, infine, ha ottenuto il nulla osta per la mobilità interaziendale ed ha risposto a un avviso pubblico in un’altra azienda sanitaria locale, la Asl Napoli 2 Nord. Dal primo maggio prenderà dunque servizio all’ospedale di Pozzuoli. In compenso al San Paolo arriva un solo rinforzo certo, pescato tra i vincitori del concorso in Medicina di urgenza e pronto soccorso espletato dalla Asl a fine anno. In totale, dunque, sono disponibili sette medici della Medicina d’urgenza e altri quattro del 118 affidati al pronto soccorso del San Paolo in quanto esonerati dal servizio sulle ambulanze. Mancano all’appello circa dieci unità di personale medico sulle venti previste per tre reparti: Pronto soccorso, Osservazione intensiva e, appunto, Medicina d’Urgenza.Il reparto di medicina d’urgenza di notte non potrà più accogliere pazienti che dovranno restare in pronto soccorso ingolfando le attività del reparto. Difficoltà al San Paolo si registrano anche in Ortopedia, sguarnito di notte con guardie in bilico anche nei giorni festivi.Per il pronto soccorso è un momento difficile. A fronte di ciò i medici sono tutti con un surplus orario di trenta e più ore senza possibilità di ferie e si paventano altre “fette” di lavoro straordinario che pesano sui conti e sulla qualità del servizio. La direzione sanitaria del presidio, in collegamento con le unità centrali di collegamento, è tuttavia al lavoro per trovare un rimedio. Una nuova riunione è in programma domani. Oltre a prevedere la rotazione di alcune unità mediche e chirurgiche in pronto soccorso, la soluzione potrebbe incrociare anche quanto sta accadendo agli Incurabili.Qui, dopo lo sgombero di sabato, i reparti con degenze (Urologia, Medicina interna, Chirurgia generale e Rianimazione) sono stati trasferiti in blocco all’Ospedale del Mare dove mantengono intatta la loro organizzazione interna e di personale ma la sostenibilità assistenziale dei doppioni innestati come corpi estranei a Napoli est non sarà facile. La Medicina dotata di dieci medici, quindici infermieri e quattro operatori sociosanitari, potrebbe dunque venire in soccorso sia dell’ospedale San Paolo sia del Pellegrini dove intanto manca del tutto la Medicina di urgenza prevista invece dal Piano ospedaliero per realizzare un pronto soccorso a maggiore complessità.Anche il Loreto Mare, con tutti i suoi difetti e carenze, per la vicinanza con la Stazione centrale, gioca un ruolo centrale negli equilibri assistenziali del centro storico e potrebbe essere un ospedale da recuperare e potenziare trasferendovi l’urologia degli Incurabili e consolidando il polo oncologico medico con l’ematologia già attiva. C’è infine la chirurgia degli Incurabili. In questo caso il Policlinico di piazza Miraglia (Università Vanvitelli) ha già dato accoglienza ad una mezza dozzina di ambulatori chirurgici su oltre il doppio attivi nel complesso sgomberato.Un analogo approdo potrebbero averlo i diciassette medici, quindici infermieri e cinque operatori sociosanitari oltre al personale del blocco operatorio (sette infermieri ferristi e un ausiliario) e gli otto medici e dieci infermieri della rianimazione per continuare la consolidata attività nel campo della chirurgia oncologica (seno, colon, addome e fegato).