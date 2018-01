CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Gennaio 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 20-01-2018 09:23

Il Pronto soccorso che apre all'Ospedale del mare, le 4 mila assunzioni programmate per ripopolare le corsie dopo dieci anni, i 170 milioni per l'edilizia ospedaliera sbloccati a Roma. E poi l'apertura dell'emergenza del Cto, la stabilizzazione dei precari (partite Iva comprese), come pure gli accordi con i centri privati accreditati da mettere in campo: ecco l'elenco da cui parte il presidente della Regione Vincenzo De Luca per annunciare la rivoluzione nella Sanità. Un voltare pagina descritto ieri nel corso della rubrica su Lira Tv e che oggi sarà illustrato nei dettagli in una conferenza stampa in programma a Palazzo Santa Lucia.«Ieri ho firmato - ha spiegato De Luca - l'accordo con il ministero della Salute per sbloccare 170 milioni per l'edilizia sanitaria e domani firmiamo il protocollo di accordo con le cliniche private. Nelle prossime settimane chiuderemo le intese con i laboratori e la riabilitazione. Avere un piano ospedaliero significa sbloccare tutto. L'Ospedale del mare ha concluso - non si sarebbe aperto mai se qualcuno lo avesse voluto inaugurare dalla sera alla mattina. Già da metà gennaio sono attivi 257 posti letto e stiamo completando le procedure di selezione del personale per aprirlo del tutto». In effetti quello delineato da De Luca è un percorso nel quale si elencano tutte le luci che effettivamente si sono accese negli ultimi due anni ma che fanno trascurare tutte le ombre che invece ancora permangono per mettere alle spalle la stagione dei record negativi.