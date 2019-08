CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 1 Agosto 2019, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo agosto, scatta il periodo delle ferie per migliaia di camici bianchi. Medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari, dopo un anno di lavoro in trincea, chiedono il giusto riposo e chi resta dice: «Proviamo a resistere». Le difficoltà non mancano per far quadrare il cerchio dei turni in ambulatori e corsie. Ieri mattina, nell'ambulatorio di medicina di laboratorio del policlinico Federico II, un cartello affisso in bacheca avvisava che le attività di prelievo sono sospese fino al 31 agosto per riprendere lunedì 2 settembre. In realtà, come chiarito dal manager Vincenzo Viggiani, e poi anche con un ulteriore avviso all'utenza, non vi sarà alcuna sospensione delle attività.