Ospedali Campania, piano regionale: «Sì ai presidi di comunità»

Ospedali e Case di comunità: via libera del Consiglio regionale al piano campano. Il programma, finanziato con quasi un miliardo di euro del Pnrr, prevede 48 Ospedali di comunità, 172 Case di comunità e 65 centrali operative territoriali (una sorta di 118 per le prestazioni di prossimità) e fondi dedicati all'ammodernamento del parco tecnologico e digitale degli ospedali. Per le Case della Comunità sono previsti investimenti per 249.721.198....

