Martedì 19 Giugno 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 09:32

Vietato ammalarsi d’estate. L’assistenza è ridotta, i reparti vengono accorpati. E le liste di attesa, finite nel mirino del ministro Giulia Grillo, si allungano ancora. «A causa della carenza di anestesisti in ospedale, non possono essere effettuati almeno quattromila interventi chirurgici al giorno», dice Alessandro Vergallo, presidente nazionale del sindacato Aaroi Emac, che aggiunge: con l’ulteriore contrazione delle attività, tra luglio e agosto, il tempo che si aspetta tra la prenotazione e la prestazione aumenterà del 30 per cento nelle strutture più in sofferenza. «A meno di non far saltare ferie e riposi, o di miracoli». In pratica, al paziente sarà fissato un appuntamento dopo quattro mesi anziché tre o tredici mesi invece di dieci, ma il dato varierà in ogni struttura, in base alle patologie e all’urgenza, come agli Incurabili di Napoli.