Giovedì 8 Agosto 2019, 11:16

Sfratto coatto rinviato: gli anziani per ora restano a casa Borrelli. Ma la vicenda della casa di riposo diventa rovente per via degli operai licenziati ieri, che salgono sui tetti e si cospargono di benzina. Gli anziani li sostengono: «Sono loro la nostra famiglia». I 14 operatori dell'ospizio da oggi, e per i prossimi 24 mesi, usufruiranno degli ammortizzatori sociali dell'Inps. Dopo aver lavorato per 30 anni nell'ospizio-albergo di via Lepanto sono stati mandati via: per protesta, sono saliti sul tetto dello stabile, si sono cosparsi di benzina e hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto. Il loro licenziamento è stato necessario per la messa in liquidazione della società partecipata «Aspide» - fallita con un debito di un milione di euro - che ha gestito la struttura, per conto del Comune, fino a pochi mesi fa. Al loro posto, nella tutela e cura degli anziani, sono subentrati ieri mattina gli operatori della cooperativa sociale «L'Impronta» che svolge le sue funzioni all'interno dell'Ambito 32. La situazione è rientrata con l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno posizionato il materasso gonfiabile.