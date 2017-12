Osservatorio Anticamorra di Scampia, Lepore confermato presidente

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:54

Rinnovato dal presidente dell’ottava municipalità di Scampia, Gennaro Paipais, l’Osservatorio Anticamorra e per la riqualificazione dell’area di Napoli Nord. Presidente è stato confermato l’ex procuratore capo della Repubblica di Napoli, Giovandomenico Lepore che a sua volta ha designato tutti i componenti: l’ex magistrato Diego Marmo, il dirigente della Protezione Civile presso il Comune di Napoli Giovanni Spagnuolo, il Comandante pro tempore della Polizia Metropolitana di Napoli, quello del Gruppo Pronto Intervento della GdF (baschi verdi), il dirigente pro tempore del Commissariato di Polizia di Scampia; il Comandante pro tempore della Compagnia Carabinieri Vomero; il responsabile dell’Ufficio protezione e prevenzione Vigili del Fuoco Giuseppe Salvati, l’ex assessore alla ottava municipalità, già dirigente Comune di Napoli Rosaria Guidi, il generale dell’esercito in pensione Antonio Del Monaco, il tenente colonnello Antonio Grilletto, addetto stampa dell’esercito italiano, Maria Grazia Mandato, cancelliere presso la Procura di Napoli, Elena De Rosa, psicologa dell'Asl Napoli 1 Centro, Pina Pascarella, docente di scuole primaria presso il terzo circolo del Parco Verde di Caivano; il comandante pro tempore della sezione di Scampia dei vigili urbani; Emanuela Belcuore e Francesco Celiento, entrambi giornalisti pubblicisti.I membri di questo Osservatorio svolgeranno il loro compito, come sempre, a titolo gratuito.