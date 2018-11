CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Novembre 2018, 09:28

Sul lungo filo di nylon panni e coperte che servono a nascondere materassi stesi per terra. Poco più in là brillano i fusibili di una stufa elettrica, accanto a un tavolino che conserva ancora i residui di un bivacco modesto: una tazza di caffelatte e qualche fetta biscottata. L'immagine è quella di un accampamento, ma se pensate a una tendopoli vi sbagliate, perché siamo all'interno dell'Auditorium della Ottava Municipalità, quella di Scampia. Quattordici mesi dopo il rogo che distrusse il campo rom di via Cupa Perillo, il degrado regna sovrano. Qui continuano a vivere due famiglie di rom la cui storia è diventata ormai un caso emblematico e surreale al tempo stesso. Perché se da un lato la stragrande maggioranza di sfollati ha finito con l'accettare l'offerta del Comune di cinquemila euro a nucleo familiare per lasciare la struttura comunale e trovarsi una sistemazione alternativa, dall'altro le ultime due famiglie che ancora occupano l'ampio salone multifunzionale al piano terra - a due passi dal commissariato della Polizia di Stato - sostengono di non farcela proprio più a vivere in quelle condizioni.IL DEGRADOLa verità è che mentre si consuma un braccio di ferro tra gli ultimi irriducibili e il Comune di Napoli, a farne le spese sono i residenti di Scampia, da oltre un anno privati della struttura municipale. E lo squallore in cui è precipitato l'Auditorium è ormai sotto gli occhi di tutti. L'occupazione permanente continua a privare la collettività di una struttura indispensabile. Da dietro una delle coperte sciorinate per separare le «camere da letto» spunta una donna di mezza età. Smetha ha 43 anni, e insieme al marito Predrag e alla figlia 15enne è una dei dieci irriducibili «superstiti» per i quali la vita è diventata, semmai, ancor più un inferno di quanto lo fosse prima nel campo arso dall'incendio del 27 agosto 2017. Prova a mettere a posto le due ciocche di capelli nerissimi che le incorniciano il volto che esprime senza infingimenti sofferenza. Senza nemmeno capire se stia parlando con un assistente sociale o con un cronista solleva la blusa e mostra la ferita ancora fresca di un'operazione chirurgica a stomaco e intestino: «Guarda qua - dice in un buon italiano - vedi come sono messa? Io sono malata, soffro del morbo di Crohn (grave patologia infiammatoria cronica recidivante, ndr): secondo te può mai farmi piacere continuare a dormire per terra, a mangiare cose che non dovrei mangiare, a lavarmi con l'acqua gelata?».