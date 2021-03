In auto con 10 grammi di cocaina, pusher arrestato a Ottaviano

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Nola hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in via Molino a Saviano, trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente 10 grammi circa di cocaina.

Nella sua abitazione in via San Giovanni a Ottaviano, occultati nel giardino, gli agenti hanno rinvenuto anche due bilancini di precisione. G.C., 50 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA