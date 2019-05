Magnete sul contatore per rubare energia: preso titolare concessionaria nel Napoletano

Venerdì 17 Maggio 2019, 10:17

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un imprenditore di Ottaviano (Na) per il reato di furto aggravato di energia elettrica in danno di Enel Spa. In particolare, a seguito di un’attività info-investigativa i finanzieri della dipendente Compagnia di Ottaviano hanno eseguito un accesso presso una concessionaria di autoveicoli della predetta cittadina vesuviana, riscontrando la presenza di un grosso magnete apposto sulla parte superiore del contatore installato per alimentare l’operatività dell’azienda.L’intervento tecnico richiesto a personale specializzato dell’Enel Spa ha permesso di constatare - mediante sistema di analisi del Pod (Point of Delivery) - che la concessionaria, pur utilizzando regolarmente la corrente elettrica, aveva realizzato un risparmio di spesa dell’86% ammontante ad oltre 10mila euro negli ultimi 5 anni. Le fiamme gialle, al termine dell’operazione, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica l’imprenditore di Ottaviano che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nola, veniva posto agli arresti domiciliari.