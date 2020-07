I carabinieri della stazione di Ottaviano e del Nas di Napoli, nell'ambito di una campagna di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla commercializzazione dei farmaci vendibili dietro stretta prescrizione medica, hanno sanzionato una farmacia del centro: qui i militari hanno trovato e sequestrato 63 fustelle di medicinali utilizzati per la cura di malattie croniche venduti o ceduti irregolarmente, senza prescrizione e con alterazione degli elementi identificativi.

Il titolare della farmacia è stato colpito da sanzioni amministrative per 600 euro. Le fustelle relative ai farmaci irregolarmente immesse in commercio, per un valore di circa mille euro, sono state sequestrate.



