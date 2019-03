Ottaviano: una sala del Palazzo Mediceo dedicata a Montanino, il vigilante ucciso

Martedì 12 Marzo 2019, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sala conferenze di Palazzo Mediceo, a Ottaviano, sarà dedicata a Gaetano Montanino, la guardia giurata uccisa il 4 agosto del 2009 in piazza Mercato a Napoli. La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 19 marzo, alle ore 17, presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano (via Salita San Michele, 36). Dopo i saluti del sindaco Luca Capasso, interverranno don Luigi Ciotti (presidente nazionale Libera), Anna Maria Lucchetta (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola), Francesco Soviero (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli), Carmine Mocerino (consigliere regionale della Campania, Presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati), don Salvatore Purcaro (parroco di Brusciano).Cittadino ottavianese, Montanino venne assassinato durante una sparatoria avvenuta in piazza Mercato a Napoli, mentre stava svolgendo la sua ordinaria attività di controllo. Affinché tutti conservino i suoi insegnamenti di uomo dedito al lavoro ed al compimento del proprio dovere, l'amministrazione comunale ha deciso di intitolargli una sala di Palazzo Mediceo, bene confiscato alla camorra, oggi restituito alla fruizione pubblica ed ai cittadini di Ottaviano.